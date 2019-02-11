تعميم صورة موقوفين لقيامهما بعدة عمليات سلب بقوة السلاح في الضاحية

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة للموقوفين: - ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني) - ع. ف. (مواليد عام 1995، لبناني) لقيامهما بعدّة ​عمليات سلب​ بقوة ​السلاح​ في محلة ​الضاحية الجنوبية​ وجورها.

وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ الكائن في ​الاوزاعي​ ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 01/451162 أو 01/453143، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.