تعميم صورة موقوفين لقيامهما بعدة عمليات سلب بقوة السلاح في الضاحية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للموقوفين: - ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني) - ع. ف. (مواليد عام 1995، لبناني) لقيامهما بعدّة عمليات سلب بقوة السلاح في محلة الضاحية الجنوبية وجورها.
وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 01/451162 أو 01/453143، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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