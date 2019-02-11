استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ نائب مدير المخابرات في ​الجيش اللبناني​ العميد منير مخللات وتم التداول في الأوضاع العامة. واستقبل المفتي دريان وفدا من تجمع الجمعيات والفعاليات ال​بيروت​ية برئاسة الكابتن عماد حاسبيني الذي قدم للمفتي توصيات التجمع التي تهدف الى تعزيز مركز رئاسة الوزراء ومقام دار الفتوى والجمعيات وعلى راسها ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان بحث مع نائب مدير المخابرات في الجيش الأوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.