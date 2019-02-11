استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، السفير البريطاني كريس رامبلنغ الذي قال على الأثر: "إنه لقائي الأول مع الحريري هنا في السراي، وقد هنأته باسم المملكة المتحدة على تشكيل الحكومة الجديدة، التي نتطلع قدما الى نيلها ثقة البرلمان هذا الأسبوع. لقد ناقشنا اليوم، خصوصا عددا من التفاصيل المتعلقة بالبيان الوزاري الذي يتضمن بنودا مهمة سأحيلها على المملكة المتحدة لكي تدعم لبنان في تطبيقها خلال السنوات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق منها بحزمة الدعم الاقتصادي".
واضاف: "بناء على النجاح الذي حققه منتدى رجال الأعمال والمستثمرين اللبناني -البريطاني الذي عقد في شهر كانون الأول الماضي، فإننا اليوم، بعد تشكيل الحكومة، سنتمكن معا من وضع ما تقرر في هذا المنتدى حيز التنفيذ".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا بعد لقائه الحريري: ناقشنا حزمة الدعم الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.