الجميل شارك في مؤتمر البرلمان العربي في القاهرة

شارك الرئيس الأسبق ​أمين الجميل​ في مؤتمر نظمه ​البرلمان العربي​ للقيادات العربية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في مقر ​جامعة الدول العربية​ في ​القاهرة​، والذي شارك فيه أيضا عدد من القيادات والشخصيات العربية والمفكرين والاعلاميين العرب.

وجاءت الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي إدراكا من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأعد المؤتمرون "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في الجمهورية التونسية في شهر آذار 2019.