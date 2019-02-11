الجيش الإسرائيلي إٍستأنف الأعمال على الحدود مقابل بلدة كفركلا

استأنف ​الجيش الاسرائيلي​ الاعمال على الحدود مقابل بلدات عدة في قضاء مرجعيون، في ظل انتشار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.

وفي التفاصيل، تقوم قوات الجيش الاسرائيلي مقابل ​بلدة كفركلا​ وعلى الحدود الفاصلة بإزالة السياج القديم الموجود فوق ​الجدار الاسمنتي​ وتركيب سياج حديدي جديد. ولوحظ تجمع لقوات العدو الاسرائيلي عند محلة العبارة مكان أعمال الحفر.

وفي خراج بلدة ​عديسة​ وتحديدا في المنطقة المتحفظ عليها عند نقطة المحافر، استأنف الجيش الاسرائيلي العمل في تركيب البلوكات الاسمنتية والحفر. وقد لوحظ انتشار لعناصر من جيش العدو الإسرائيلي في محيط الأعمال.

أما مقابل وادي ​هونين​ المشرف على بلدة ​مركبا​، فتتابع ثلاث آليات من نوع بوكلين تابعة للجيش الاسرائيلي اعمال الحفر وتوسيع للطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني، فيما تعمل ​شاحنات​ على نقل الأتربة، بحماية عدد من آلاليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال.