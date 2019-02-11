سلام التقى وفدا من قيادي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

استقبل الرئيس ​تمام سلام​ اليوم وفدا من قيادي ​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​. وهنأ الوفد سلام وال​لبنان​يين ب​تشكيل الحكومة​ اللبنانية متمنيا لها كل النجاح في تحقيق طموحات ​الشعب اللبناني​ وتعزيز حالة الامن والاستقرار بما ينعكس إيجابا على كل الأوضاع السياسية في لبنان بما فيها الحالة الفلسطينية التي تئن تحت وطأة عشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتحتاج الى معالجة حقيقية.

وأمل الوفد ان "تحظى أوضاع ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان و​حق العودة​ بلفتة من السادة النواب خلال مناقشتهم ​البيان الوزاري​ لجهة ايراد فقرة تؤكد على التزام لبنان بتحسين الأوضاع المعيشية في المخيمات ودعم حق العودة واستكمال اعمار ​مخيم نهر البارد​ وغيرها من القضايا التي تحتاج الى حلول قبل ان تستفحل وتطال بتداعياتها الجميع".