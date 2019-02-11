باسيل: ظريف أكد الدعم الإيراني للعودة الآمنة السريعة للنازحين السوريين

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ عقب لقائه نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​ "أننا تحدثنا حول كيفية قيام ​الحكومة​ بالإنجازات على رأسها الثورة على ​الفساد​".

وأوضح باسيل"اننا ناقشنا أمورا تخص البلدين والتحديات التي تجمعنا خاصة الازمة السورية ومسار ​أستانا​ وقمة سوتشي المرتقبة الخميس المقبل ووجوب الاسراع بالحل السياسي"، مشيراً الى "اننا نعتبر ان مسار استانا يحقق اهدافا كبيرة ل​سوريا​ والإستقرار في الداخل السوري والمزيد من المصالحات التي تفيد سوريا وتفيد ​لبنان​ من ناحية الإستقرار على حدوده وتهيئة الجو اللازم لعودة النازحين".

وشدد على "دعمنا الكامل لتشكيل لجنة وضع ​الدستور​ وإنهاء الاوضاع الشاذة في سوريا وكل الجيوب المتبقية للجماعات الإرهابية"، لافتاً الى "اننا ناقشنا موضوع عودة ​النازحين السوريين​"، مؤكداً "اننا كنا نسمع الدعم من ​ايران​ في المحافل الدولية واليوم أكد ظريف الدعم للعودة الآمنة السريعة لعودة النازحين".