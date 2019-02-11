أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عقب لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "أننا تحدثنا حول كيفية قيام الحكومة بالإنجازات على رأسها الثورة على الفساد".
وأوضح باسيل"اننا ناقشنا أمورا تخص البلدين والتحديات التي تجمعنا خاصة الازمة السورية ومسار أستانا وقمة سوتشي المرتقبة الخميس المقبل ووجوب الاسراع بالحل السياسي"، مشيراً الى "اننا نعتبر ان مسار استانا يحقق اهدافا كبيرة لسوريا والإستقرار في الداخل السوري والمزيد من المصالحات التي تفيد سوريا وتفيد لبنان من ناحية الإستقرار على حدوده وتهيئة الجو اللازم لعودة النازحين".
وشدد على "دعمنا الكامل لتشكيل لجنة وضع الدستور وإنهاء الاوضاع الشاذة في سوريا وكل الجيوب المتبقية للجماعات الإرهابية"، لافتاً الى "اننا ناقشنا موضوع عودة النازحين السوريين"، مؤكداً "اننا كنا نسمع الدعم من ايران في المحافل الدولية واليوم أكد ظريف الدعم للعودة الآمنة السريعة لعودة النازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: ظريف أكد الدعم الإيراني للعودة الآمنة السريعة للنازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.