ظريف التقى بري: لدينا الاستعداد الدائم للتعاون مع لبنان في كافة المجالات

أكد وزير الخارجية ال​ايران​ية ​محمد جواد ظريف​ أن "ايران تولي اهمية بالغة لتعزيز العلاقات الثنائية مع ​لبنان​ وتعتبر ان الانجاز ب​تشكيل الحكومة​ هو بمثابة انجاز وطني لبناني كبير".

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لفت ظريف الى انه "ابلغت ​الرئيس ميشال عون​ وبري ان ايران لديها الاستعداد الدائم للتعاون مع لبنان في كافة المجالات الحيوية وهذا ياتي ضمن المصلحة الوطنية للبلدين"، مؤكدا ان "هذه العلاقتات المميزة تخدم الشعبين ولا ترتد سلبا على احد".