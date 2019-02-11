أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف أن "ايران تولي اهمية بالغة لتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتعتبر ان الانجاز بتشكيل الحكومة هو بمثابة انجاز وطني لبناني كبير".
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري لفت ظريف الى انه "ابلغت الرئيس ميشال عون وبري ان ايران لديها الاستعداد الدائم للتعاون مع لبنان في كافة المجالات الحيوية وهذا ياتي ضمن المصلحة الوطنية للبلدين"، مؤكدا ان "هذه العلاقتات المميزة تخدم الشعبين ولا ترتد سلبا على احد".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف التقى بري: لدينا الاستعداد الدائم للتعاون مع لبنان في كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.