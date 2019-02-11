اعتبر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، أن "الغارات الإسرائيلية التي تستهدف أراضي سوريا غير مشروعة ولا أساس لها، على الرغم من أن أمن إسرائيل قضية بالغة الأهمية بالنسبة لموسكو".
ولفت إلى أنه "بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له أهمية قصوى ولكن بعد أن أعلنت هذا، لا يمكنني أن أقول إن هجمات إسرائيل غير القانونية على أهداف في سوريا، بما في ذلك ضد أهداف مرتبطة بطريقة ما بإيران، هجمات مشروعة ومبررة"، مشيراً إلى "أننا ندينهم، هذه غارات غير شرعية ولكن هذا لا يعني، مرة أخرى، أننا يجب ألا نهتم بأمن إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: أمن إسرائيل له أهمية قصوى لنا ولكن ضرباتها الجوية ضد سوريا غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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