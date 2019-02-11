الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة لصناعة الصواريخ تحت الأرض

كشف ​الحرس الثوري​ عن مدينة لصناعة ال​صواريخ​ تحت الأرض، و​صاروخ باليستي​ جديد بعيد المدى من طراز "دزفول". ويتم صناعة صواريخ باليستية أرض - أرض شديدة التدمير يصل مداها الى 1000 كيلومتر، يمكنها حمل انواع مختلفة من المواد المتفجرة في رؤوسها الحربية ويتم تطوريرها لتصبح ذكية.

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