مسؤول ايراني: لسنا بحاجة لإذن من أحد للدفاع عن بلادنا

رد مساعد القائد العام للجيش الايراني في شؤون التنسيق حبيب الله سياري على تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بشأن النشاطات الصاروخية الايرانية، قائلا: "نحن نفعل ما علينا، ولن نحتاج لإذن من أحد للدفاع عن بلادنا".
ولفت إلى أن "مسيرات 11 شباط تحمل هذه الرسالة الى الاعداء، بأن يدركوا بأن الثورة تحظى بقاعدة شعبية فلا يمكن الإضرار بها، فقد أحرزت تقدما لافتا على الصعيد العالمي وأثبتت ذاتها"، مشيراً إلى "أننا نفعل ما علينا، ولن نحتاج لإذن من أحد للدفاع عن بلادنا".
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