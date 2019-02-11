وكيل "النواب": من 2013 لـ2019 قصة نجاح عودة مصر القوية لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، يكشف نجاح السياسة الخارجية لمصر في حكم الرئيس السيسي، مضيفًا أنه بين تجميد عضوية مصر للاتحاد الأفريقي في 2013 واستلام رئاسته في 2019 قصة نجاح لعودة مصر القوية لقارتها الأفريقية.

وأوضح وهدان، في بيان، اليوم الاثنين، أن الدول الأفريقية لديها ثقة في قدرة الرئيس السيسي على تحقيق العديد من مجالات النجاح أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة أن هناك خلفية تاريخية عندما كانت تقود مصر إنهاء الاستعمار ومقاومة الاحتلال في القرن الماضي.

وشدد وكيل البرلمان، على أن مصر قادرة على قيادة الاتحاد الأفريقي في تلك المرحلة المهمة والصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة.

وأضاف أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية ونقل تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي إلى الدول الأفريقية.