الليلة.. مجلس كنائس مصر يُنظم أول أيام "الصلاة من أجل الوحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال الأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن المجلس ينظم "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية"، بمشاركة جميع الطوائف المسيحية المصرية، بدءًا من مساء اليوم الاثنين، بكاتدرائية مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بالجيزة، وحتى يوم الثلاثاء 19 فبراير.

وأوضح الأمين العام للمجلس في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يستضيف الصلاة بالمقر الباباوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأشار جرس إلى أن الطوائف المختلفة الأعضاء بالمجلس سيستضيفون فعاليات أسبوع الصلاة، لافتًا إلى أن كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا تستضيف الصلاة غدًا الثلاثاء، والمقر الباباوي بالأنبا بيشوي يوم الأربعاء، والكنيسة الإنجيلية بالشرابية يوم الخميس، والكنيسة الإنجيلية بعين شمس الجمعة، كاتدرائية يوسف القديس بالموارنة بالظاهر السبت، وكاتدرائية جمع القديسين الأسقفية بالزمالك يوم الاثنين.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى أن الصلاة ستُختتم بحضور ممثلين عن الطوائف الخمس الأعضاء بالمجلس، يوم الثلاثاء 19 فبراير بكنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس بالأزهر.