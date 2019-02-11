حنان فكري تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدمت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات التي تجرى مارس المقبل.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية: "تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في دورته الجديدة لاستكمال مسيرة جهد دؤوب، بذلناه سويا عندما شرفت بثقتكم في دورة سابقة (2013- 2017) سعيا للزود عن مهنة عظيمة نعتز جميعاً بالانتماء إليها، ومثلي مثل سائر البشر، أصبت أحيانا وأخفقت أحيانًا أخرى، وهذه سمة الخبرات التي نكتسبها، إذ تطور مهاراتنا، وتهبنا مرونة التعلم طالما حبينا".

وتابعت: "في ظل التحديات التي ندركها جميعا، أتطلع إلى العمل معكم للوصول إلى:

نقابة حرة مستقلة تدرك مسؤلياتها في الدفاع عن حقوق المنتمين إليها.

حياة كريمة للصحفي، وأجر عادل.

حماية مهنية تكفل له القيام بدوره في إطار حرية التعبير التي هي الأصل في مهنتنا، وسبيلنا الوحيد لإعلاء شأن الوطن.