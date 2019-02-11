البحرين بعد إسقاط دعوى ترحيل العريبي: نحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة -(د ب أ):

أعلنت الخارجية البحرينية أنها على علم بقرار القضاء التايلاندي وقف الإجراءات القضائية ضد لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي.

وشددت الوزارة في بيان، باللغة الإنجليزية، على أن "حكم الإدانة الصادر (عن القضاء البحريني) بحق السيد العريبي لا يزال قائما ومن حقه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف البحرينية".

ولفت البيان إلى أن "مملكة البحرين تؤكد من جديد حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق العريبي".

كانت محكمة جنائية تايلاندية أسقطت الدعوى الخاصة بترحيل العريبي، العضو في فريق كرة قدم في مبلورن بأستراليا، إلى بلاده.

وقال تشاتشوم أكابين، المدير العام للشؤون الدولية في مكتب المدعي العام التايلاندي :"لقد قدمنا طلبا للمحكمة لسحب القضية اليوم، لأن السلطات البحرينية اتصلت بمكتبنا لإبلاغه بأن تسليمه (العريبي) لم يعد مطلوبا".

كان قد جرى إدانة العريبي، اللاعب الحالي في فريق بمدينة ملبورن، ولاعب المنتخب البحريني سابقا، غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها. وقال إنه كان يشارك في تمثيل البحرين في مباراة ضد قطر في ذلك الوقت.

وقال العريبي إنه تعرض للتعذيب في البحرين عام 2012 بسبب انتقاده لأحد أقارب العائلة المالكة. وفي عام 2014 ، فر إلى أستراليا حيث مُنح حق الإقامة الدائمة في عام 2017 .

كانت قضية العريبي قد أثارت جدلا كبيرا، وأصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة بيانا أكد فيه أن مملكة البحرين لا تسمح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل.

وأوضح في البيان أنه "أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، مما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته".

وأشار أن "الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين".