العراق تعلن إغلاق جميع مخيمات النزوح المركزية في الأنبار

مخيمات النزوح المركزية في الأنبار

وكالات :

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، اليوم الإثنين، إغلاق جميع مخيمات النزوح المركزية في منطقة (بزيبز) من قبل فرع الوزارة في محافظة الأنبار بالتعاون مع وزارة النقل والحكومة المحلية، مشيرة إلى

دمج ما تبقى من الأسر النازحة مع مخيمات أخرى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروزإن مخيمات (بزيبز المركزين "A وB"، والهجرة، والأبيض، والإحسان) في منطقة بزيبز تم إغلاقها بعد الحصول على الموافقات الأمنية بعودة 126 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية.وأشار نوروز إلى استمرار الوزارة بتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للأسر النازحة إلى مناطق سكنهم الأصلي.