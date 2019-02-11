روسيا تؤكد إصرارها على انسحاب أمريكا الكامل من سوريا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوفوكالات :
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إصرار بلاده على انسحاب الولايات المتحدة بشكل كامل من سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال ريابكوف: "نحن نصر على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة ما وعدت به، وبالتحديد الانسحاب الكامل من سوريا، وإنهاء
كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، منذ أيام، أنه من أجل حل مشكلة مخيم الركبان يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.
يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية،
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر الماضي بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد زمني؛ بحجة هزيمة تنظيم (داعش) في سوريا.
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