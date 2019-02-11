روسيا تؤكد إصرارها على انسحاب أمريكا الكامل من سوريا

وكالات :

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إصرار بلاده على انسحاب الولايات المتحدة بشكل كامل من سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال ريابكوف: "نحن نصر على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة ما وعدت به، وبالتحديد الانسحاب الكامل من سوريا، وإنهاء

وجودها العسكري هناك".كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، منذ أيام، أنه من أجل حل مشكلة مخيم الركبان يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية،الجنرال جوزيف فوتيل، أعلن اليوم أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا؛ تنفيذًا لأمر الرئيس دونالد ترامب.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر الماضي بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد زمني؛ بحجة هزيمة تنظيم (داعش) في سوريا.