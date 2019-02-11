"النامي" يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم

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استقبل الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بمكتبه، اليوم الدكتور زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، من أجل التنسيق لتدشين الملتقي العالمي للموهبين والمتفوقين لطلاب الجامعات الذي تشارك به المملكة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 11-13مارس المقبل.
وذكر الدكتور "غنيم" خلال اللقاء أنه انطلاقامن مبدأ التعاون وتضافر الجهود ، نأمل التعاون من قبل الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة مع الاتحاد على للتنسيق والترتيب لنجاح هذا الملتقى.
أعرب "النامي" عن ترحيبه بالزيارة ، و أكد أهمية الدور والجهود التي يقوم بها الاتحاد العالمي للكشاف المسلم مبدئيا استعدا الملحقية لتقديم كافة
بدورة عبر د" غنيم " عن سروره بما سمعة وعرفة عن الملحقية وما تؤديه من دور رائد لخدمة الطلبة السعوديين الدراسين بجمهورية مصر العربية ، فضلا عن دعمها الدائم لكافة الفعاليات والأنشطة التي تشارك بها الوفود السعودية .
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