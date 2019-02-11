"النامي" يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم

كتب -صابر رمضان

استقبل الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بمكتبه، اليوم الدكتور زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، من أجل التنسيق لتدشين الملتقي العالمي للموهبين والمتفوقين لطلاب الجامعات الذي تشارك به المملكة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 11-13مارس المقبل.

وذكر الدكتور "غنيم" خلال اللقاء أنه انطلاقا

من مبدأ التعاون وتضافر الجهود ، نأمل التعاون من قبل الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة مع الاتحاد على للتنسيق والترتيب لنجاح هذا الملتقى.

أعرب "النامي" عن ترحيبه بالزيارة ، و أكد أهمية الدور والجهود التي يقوم بها الاتحاد العالمي للكشاف المسلم مبدئيا استعدا الملحقية لتقديم كافة

الدعم والتسهيلات لضمان نجاح المشاركة السعودية ضمن فعاليات الملتقي العالمي للموهبين والمتفوقين" الذي سيقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13-20مارس المقبل ، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بالتعاون مع المجلس العربي .

بدورة عبر د" غنيم " عن سروره بما سمعة وعرفة عن الملحقية وما تؤديه من دور رائد لخدمة الطلبة السعوديين الدراسين بجمهورية مصر العربية ، فضلا عن دعمها الدائم لكافة الفعاليات والأنشطة التي تشارك بها الوفود السعودية .