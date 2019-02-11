المبعوث الأممي في صنعاء للضغط على الحوثيين

وكالات :

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، للعاصمة صنعاء يرافقه فريق من الصليب الأحمر الدولي للقاء قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية، لبحث استكمال إجراءات ملف المختطفين والأسرى، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتعثرت جولتان من المباحثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن ملف تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، بسبب تعنت المتمردين الحوثيين، الأمر الذي

وضع اتفاق السويد على المحك.

كما يلتقي غريفيث برئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسغارد، في صنعاء، لبحث نتائج لقاءات الحديدة.

ومن المنتظر أن يناقش الرجلان مقترحات بشأن فتح ممرات آمنة ونشر القوات الأممية، لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وفي تصريحات سبقت وصوله إلى صنعاء،

أعرب غريفيث عن قلقه من صعوبة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مطاحن الغلال التي تحاصرها ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد.

وأضاف أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر، لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرا إلى أنها معرضة لـ"خطر التعفن".