مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات خلال اشتباكات بين المتظاهرين والأمن بهايتي

وكالات :

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة بورت أوبرنس وعدة مدن أخرى بأنحاء هايتي، اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن آلاف

المتظاهرين المناهضين لسياسات التقشف استكملوا تظاهراتهم لليوم الرابع على التوالي، مضيفة أنهم ألقوا الحجارة وأحرقوا إطارات السيارات في إطار الضغط على الرئيس جوفينيل مويز للتنحي.واضطرت حالة الاضطراب التي تسود البلاد رؤساء عدد من المدن إلى إلغاء احتفالات الكرنفال المقررة في بداية مارس المقبل.يذكر أن جماعات المعارضة دعت إلى التظاهرات بعدما أفاد تقرير محكمة بأن مسؤولين ووزراء سابقين استغلوا قروض التطوير المقدمة من فنزويلا إلى هايتي في 2008، مشيرا إلى أن الرئيس ربما تورط في المخالفات.