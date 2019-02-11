لبنان: وزير الخارجية يعين مستشارًا لمتابعة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيلوكالات :
أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن تعيين مستشار خاص له لمتابعة قضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل حول "ذويالإرادات الصلبة" التي عقدت، صباح اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب اللبناني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الوزير باسيل – في كلمته – أن المشكلة ليست في وجود المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما في وجود "مجتمع يعيقهم"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على متابعة كل مراسيم القوانين المختصة في هذا الشأن.
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