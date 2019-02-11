تعرف على مخالفة إيقاف سيارات النقل على الطرق وفقا لقانون المرور الجديد

اليوم السابع - كتب عبد الرحمن سيد
توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :
- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق
نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.
- إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها
تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى...
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