تعرف على مخالفة إيقاف سيارات النقل على الطرق وفقا لقانون المرور الجديد

اليوم السابع - كتب عبد الرحمن سيد



توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

- إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى...