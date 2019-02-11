"الآثار": وكالة العنبريين ليست ضمن 28 مبنًى أثريًا في شارع المعز

مصراوي - كتب - يوسف عفيفي

قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الآثار، إن العقار رقم 88 بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في تعداد الآثار المصرية.

ويعرف العقار رقم 88 سابقًا، رقم 84 حاليًا، بـ"وكالة العنبريين"، ويرجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنًا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم "وكالة العنبريين".

وأوضح عبدالعزيز لـ"مصراوي" أن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا، بشارع المعز لدين الله...