الشرطة العسكرية الروسية تؤمن عودة قافلة إنسانية من مخيم الركبان

رافقت الشرطة العسكرية الروسية قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في طريق عودتها من مخيم الركبان للاجئين، قرب الحدود السورية الأردنية، إلى دمشق.
وغادرت 55 سيارة عسكرية، وشاحنتان مدرعتان تابعتان للأمم المتحدة، وسيارة مدرعة من تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، غادرت المنطقة الأمنية الواقعة على مسافة 55 كلم بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأميركية.
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