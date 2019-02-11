الجبير هاجم الكونغرس: يحاولون تقييد حلفاء أميركا بمحاولتهم دحر منظمات إرهابية

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ ​الكونغرس الأميركي​، متهما مشرعين بـ"تقديم الذخيرة إلى من يرفعون شعارات "الموت ل​أميركا​"، معتبراً أنه "من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل ​السعودية​، و​الإمارات​، في محاولاتهما دحر منظمات إرهابية مثل ​إيران​ و"​حزب الله​".

وأكد "تحميل ​الحوثيين​ مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ​اليمن​"، متعهدا بأن "السعودية ستسمح بشكل مطلق بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن"، مشيراً إلى "اننا نقدم كمية من المساعدات الإنسانية لليمن أكبر من أي بلد في ​العالم​"، لافتاً إلى أنه "تم تقديم 13 مليار ​دولار​ لليمن على مدى 4 سنوات".