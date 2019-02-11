أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، موسى أبو مرزوق، "ضرورة التوافق على ثلاثة قضايا أساسية خلال جلسات الحوار الفصائلي التي تنطلق اليوم الساعة الحادية عشر صباحا في العاصمة الروسية"، مشيراً إلى أن "الحوار الفصائلي ينطلق الساعة الحادية عشر في موسكو، مع إصرار بالخروج من الحالة الراهنة".
وذكر أبو مرزوق أن "القضايا الثلاثة الأساسية هي: التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والثانية الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والثالثة تتمثل بالحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو مرزوق: يجب التوافق على 3 قضايا أساسية في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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