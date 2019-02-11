الأناضول: شويغو يتوجه اليوم إلى تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، يتوجه اليوم بزيارة إلى ​تركيا​ حيث سيلتقي نظيره التركي، ​خلوصي أكار​، ليبحث معه الأوضاع في ​سوريا​، بما في ذلك الأوضاع في إدلب، قبيل القمة الثلاثة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في سوتشي.

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