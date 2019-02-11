تفكيك شبكة ترويج مخدرات مؤلفة من عدة مروجين ووسيط ومراقب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه توافرت معلومات لدى ​مفرزة إستقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلتي ​عرمون​ و​الضبية​. بتاريخ 7/2/2019، وفي أثناء قيام دورية من المفرزة بالتجول في عرمون (تلال خلدة) شاهدت دراجة آلية على متنها شخصين وبقربهما شخص آخر، ولدى مشاهدتهم للعناصر لاذوا بالفرار. فجرت مطاردة، قام على اثرها الأشخاص برمي عدة أكياس تبين أنها تحتوي كميات من ​الحشيشة​ و 4 عبوات زجاجية لدواء السيمو.

واشتبه العناصر أيضاً ب​سيارة​ كانت في المكان عثروا فيها على بندقية صيد أوتوماتيكية و /3/ علب من الكرتون مغلفة بالنايلون بداخل إثنتين منها /69/ عبوة زجاجية من مادة السيمو و /32/ مظروفاً من مادة كاريزول وكمية من ​حشيشة الكيف​ والسالفيا، بينما وجد في العلبة الثالثة /11/ علبة ترامال.

كما اشتبهت الدورية بالمحلة بشخص آخر يراقب عن بعد، فقامت بمطاردته وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية، وهو: - ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بالمراقبة لاستحضار المخدرات، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين عدليتين بجرم مخدرات.

بمتابعة السيارة المضبوطة تبين أنها عائدة للمواطن: م. ع. ( مواليد عام 1991) فتم استدراجه، بالتحقيق معه، اعترف أنه كان داخل السيارة وفر منها لحظة وصول عناصر الدورية إليها، وأنه استلم البضاعة من التاجر الأساسي بغية تسليمها لمروجين آخرين في عرمون (تلال خلدة).

التحقيق جار باشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.