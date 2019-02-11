إعتصام للجان الأهل أمام وزارة التربية استنكارا لما حصل مع جورح زريق

نفذت لجان الأهل إعتصاما أمام ​وزارة التربية​ استنكارا لما حصل مع المواطن جورح زريق. وطالب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر بـ "فتح الموازنات والميزانيات وتعيين مدققي محاسبة محلّفين من دون كفالات والكشف عن مصير الزيادات السابقة من العام 2011 والمستوفاة على أساس "سلفة على السلسلة"، ودعوا "لإصدار تعميم رسمي عن وزارة التربية يشرح نص المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 12 التي تحمي الطلاب من ابتزازات الإدارة وتضمن لهم ولأولياء الأمر حقوقهم القانونية وإلزام المدارس بتعليقها في أماكن ظاهرة في المدرسة".

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