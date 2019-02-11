إعتبر رئيس اتحاد لجان الاهل في ​المدارس الكاثوليكية​ المحامي ​ايلي خوري​ في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أن "حلول الاوضاع الاقتصادية هي بيد الدولة"، معتبرا أن "الحل يكون عن طريق اعطاء البطاقة التربوية التي هي بحاجة الى قانون".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكية: حلول الاوضاع الاقتصادية هي بيد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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