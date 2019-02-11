إعتبر وزير التربية السابق ​مروان حمادة​ في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أن "جورج زريق هو شهيد الافلاس اللبناني في معالجة الازمة منذ سنوات ومنها ما إنعكس على الازمة التربوية"، مشيرا الى انه "على ​المدارس الخاصة​ وجوب اعادة إفادة للاولاد في حال عدم إستطاعة الاهالي تكملة الاقساط".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: جورج زريق هو شهيد الافلاس اللبناني في معالجة الازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.