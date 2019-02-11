روحاني: إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ في الذكرى الـ40 لانتصار الثورة في إيران أن "الشعب الإيراني انتصر على الاستبداد والتبعية ولذكرى هذا العام ميزات خاصة"، معتبرا ان " احتفالاتنا في ذكرى انتصار الثورة تتزامن مع استمرار مؤامرات ​اميركا​ المجرمة والكيان الصهيوني".

وشدد روحاني على اننا " سنواصل مسيرتنا التي بدأناها قبل 40 عاماً"، مضيفا:"فليعلم كل العام أن قوة إيران باتت اكبر من أيام فترة الدفاع المقدس"، مشيرا الى ان "85% من الأسلحة والمعدات تصنع اليوم بأيدي القوة العاملة الإيرانية"، مؤكدا ان "إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي".