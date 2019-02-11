الحريري: الخلافات الإقليمية لن تؤثر على وضع لبنان الداخلي

شدد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، على أن "الخلافات الإقليمية لن تؤثر على وضع ​لبنان​ الداخلي، لأن الجميع متفق على التركيز على ​الاقتصاد اللبناني​ والقيام بكل الإصلاحات التي وضعت في سيدر والموجودة في ​البيان الوزاري​".

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