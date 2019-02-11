وزير الطيران: الشركات الخاصة جزء أصيل بالتطوير المستقبلي في القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحث الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أوضاع شركات الطيران الخاصة والمشاكل التي تواجهها، وناقش استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة.

واستمع الوزير إلى مقترحات الشركات الخاصة وآراء رؤساء وممثلي الشركات، خلال اجتماع موسع مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، بحضور الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني.

وأوضح الفريق يونس، أن قطاع الطيران الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للنهوض بالشركات الخاصة والارتقاء بالأنشطة والخدمات التي تقدمها للركاب .

وخلال الاجتماع، جرى عرض الكثير من العقبات التي تواجة الشركات الخاصة، ومناقشتها وتذليل الكثير منها، كما وجه وزير الطيران شركات الطيران الخاصه بضرورة استهداف أسواق جديدة وبخاصة داخل القارة الأفريقيه، بالإضافة إلى دراسة تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المطارات الجديدة مثل مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوي.

وطالب المصري، شركات الطيران الخاصة بأن تكون جزءًا من التطوير المستقبلي الذي يستهدفه قطاع الطيران المدني، والذي سيكون له الأثر الأكبر على زيادة معدلات الدخل القومي.