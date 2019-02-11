رئيس الوزراء الكويتي غادر إلى الأردن في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

غادر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بلاده اليوم الاثنين متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية تستمر يومين.

وكان سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، أكد على أهمية الزيارة، التي تتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة العليا الكويتية-الأردنية المشتركة بدورتها الرابعة، والتي تستهدف التوقيع على حوالي 14 اتفاقية تركز غالبيتها على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وسيتخللها لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني. كما سيفتتح رئيس الوزراء الكويتي المبنى الجديد لسفارة الكويت بعمان.