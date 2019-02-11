القبض على سائح فرنسي لقيامه بتسيير طائرة بدون طيار فوق برلمان ميانمار

محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ):

قالت السفارة الفرنسية في ميانمار اليوم الاثنين إن سلطات ميانمار ألقت القبض على سائح فرنسي لقيامه بتسيير طائرة بدون طيارة فوق مبنى البرلمان في العاصمة نايبيداو.

ولم تؤكد السفارة هوية السائح، ولكن وسائل الإعلام المحلية بدأت في نشر صور أمس الأحد لما يبدو أنه رجل أمن يرتدي ملابس مدنية جاثم فوق رجل يحمل طائرة بدون طيار.

وقالت السفارة إنها تتعاون مع السلطة المحلية في إطار توفير الحماية القنصلية للرجل الذي مازال قيد الاحتجاز.

ويشار إلى أن تسيير طائرة بدون طيار فوق المباني الحكومية في العاصمة يعد عملا غير قانوني وفقا للقانون اللخاص بحركة الطائرات في ميانمار.

وكان قد جرى إلقاء القبض على ثلاثة صحفيين من ميانمار وماليزيا وسنغافورة بجانب سائق من ميانمار في أكتوبر 2017، وذلك أثناء تصوير فيلم وثائقي لشبكة "تي ار تي" التركية.

وعقب اعترافهم بتسيير طائرة بدون طيار فوق البرلمان، جرى إصدار حكم بحبس كل منهم لمدة شهرين.