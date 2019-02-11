ترامب: نهاية داعش تقترب في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن واشنطن ستسيطر على كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي قريبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إن بلاده سوف تسيطر قريبا على نسبة 100 بالمئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا.
في سياق متصل، قال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على أراض من تنظيم داعش في معركة شرسة للسيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وقال المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "
وأضاف أن العديد من أعضاء التنظيم الإرهابي يتحصنون في الجيب الأخير لهم، ومن بينهم مقاتلون أجانب، موضحا أن التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني هناك ، وأنه تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم.
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