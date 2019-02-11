الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء عرقلة الوصول لمطاحن ميناء الحديدة

ميناء "الحديدة" اليمني

وكالات :

أعربت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء إمكانية الوصول إلى المطاحن في ميناء "الحديدة" اليمني، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن مارتن جريفيث إن " الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية

تتزايد".وأضاف جريفيث أن " مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من خمسة أشهر وهي معرضة لخطر التعفن".وقالت القناة إن ميليشيات الحوثيين تسعي إلىإفشال جهود إحلال السلام في اليمن، بعدما أثمرت المشاورات اليمنية في السويد مكاسب عديدة في الملف اليمني بإبرام اتفاق ستوكهولم الذي نص على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب هذه المليشيات.