جنوب أفريقيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية

وكالات :

أكد وزير الخارجية في جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو، استعداد بلاده لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى مجال الطاقة النووية مع روسيا خلال اجتماعهما الثنائي رفيع المستوى المرتقب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال سيسيولو اليوم الإثنين على هامش فعاليات الدورة الـ 32 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليا في أديس أبابا):" أعتقد أن رئيسنا سيريل راما فوسا اختار استخداماً مختلطاً للطاقة النووية، وأعتقد أنه كان في اجتماعه

الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق تام حول هذا الأمر.وردا علي سؤال بشأن تحديد موعد توقيع بلاده لاتفاقية تعزيز التعاون مع موسكو في مجال الطاقة النووية ، قال " إن التوقيت مع ذلك كان مبكرا جدا بالنسبة لنا حتى نكون قادرين على استيعاب ذلك. ولست متأكدا من موعد توجهنا إلىروسيا، ولكنني متأكد من مناقشة هذه القضية وقتما نزور روسيا".وأشارت المصادر إلى أن بريتوريا أعلنت في يوليو الماضي أنها ملتزمة بتوسيع نطاق استخدامها للطاقة النووية لكنها ليست مستعدة للتوقيع على اتفاق مع شركة "روساتوم النووية الروسية" بشأن بناء مفاعلات بطاقة 10000 ميجاوات وأنها ستنتظر حتى تستطيع تحمل تكاليف المشروع.وفي قمة البريكس العاشرة في جوهانسبرج، التي عقدت في يوليو الماضي ، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا " إن اقتصاد بلاده يواجه الكثير من القيود المالية من أجل المضي قدما في برنامج نووي".