هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الشويكي البالغ مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد، بحجة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن الفلسطيني مجدي
وأشارت المصادر الى ان هناك 180 قضية في القرية تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزلا فيها قرارات هدم إداري.
وكان مركز المعلومات اﻹسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) قد أكد في تقرير أصدره الأسبوع الماضي انه ومنذ العام 2006 وحتى نهاية يناير 2019 ، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1405 وحدات سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية) وفقد ما لا يقل عن 6213 فلسطينيا من ضمنهم 3138 قاصرا بيوتهم جراء الهدم.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تهدم منزلًا لعائلة فلسطينية ببيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.