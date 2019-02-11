قوات الاحتلال تهدم منزلًا لعائلة فلسطينية ببيت لحم

وكالات :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن الفلسطيني مجدي

الشويكي البالغ مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد، بحجة عدم الترخيص.



وأشارت المصادر الى ان هناك 180 قضية في القرية تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزلا فيها قرارات هدم إداري.



وكان مركز المعلومات اﻹسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) قد أكد في تقرير أصدره الأسبوع الماضي انه ومنذ العام 2006 وحتى نهاية يناير 2019 ، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1405 وحدات سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية) وفقد ما لا يقل عن 6213 فلسطينيا من ضمنهم 3138 قاصرا بيوتهم جراء الهدم.

