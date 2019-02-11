وزير الدفاع الأميركي الجديد في كابول في زيارة مفاجئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وصل وزير الدفاع الأميركي الجديد باتريك شاناهان، صباح الاثنين، إلى كابول في زيارة مفاجئة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة طالبان.

وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً لدواع أمنية سيجري الوزير سلسلة لقاءات أبرزها مع الرئيس أشرف غني الذي ترفض حركة طالبان حتى اليوم التفاوض معه.

ووصل شاناهان إلى أفغانستان في أول زيارة يقوم بها بعد توليه منصبه، وقال إنه من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاماً.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحافيين المسافرين معه في هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً “من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات المتعلقة بأفغانستان”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة في المنطقة وتريد الاستماع من القادة على الأرض.

وحل شاناهان محل جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر بسبب خلافات بشأن السياسة مع الرئيس دونالد ترمب. وسيلتقي مع مسؤولين عسكريين أميركيين والقيادة الأفغانية بما في ذلك الرئيس أشرف غني.

المصدر: كابول – وكالات