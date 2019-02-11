مصر تعتبر الدور التركي في ليبيا “مقلقاً”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول وخاصة ليبيا يعتبر “دوراً مقلقاً”، مشيراً إلى رفض بلاده أن يمتد هذا الدور إلى دول أخرى في القارة الإفريقية.
وأفاد شكري بأن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، مضيفا أن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف الكثير من الجهد والموارد والأرواح.
هذه التصريحات جاءت بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، الأحد، مشدداً على أن دوافع مصر تجاه الأفارقة دائماً تحمل الخير والتعاون المشترك، مؤكداً أن التكامل الإفريقي يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية.
وتسلمت مصر، الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي في أول رئاسة دورية لها للاتحاد، منذ تأسيس الاتحاد عام 2002، خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست عام 1963.
المصدر: – قناة العربية
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