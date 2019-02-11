بومبيو: لتشكيل تحالف ضد سلوك إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الاثنين جولة في وسط أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا، آملا في تشكيل تحالف ضد سلوك إيران. وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية، إن بومبيو يسعى خلال جولته تعويض نقص الوجود الأميركي الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا.

وتتضمن الجولة مؤتمراً يعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط تأمل واشنطن أن تشكل فيه تحالفا ضد إيران. وستركز معظم زيارة بومبيو لبولندا على هذا المؤتمر الذي تشارك الولايات المتحدة في استضافته بشأن “مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وسيحضر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ في 13 شباط. وتأمل واشنطن في كسب دعم لزيادة الضغط على إيران كي تنهي ما تصفه بسلوك هدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق أبرم في 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي مصمم على التمسك بالاتفاق.

المصدر وكالات