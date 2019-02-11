كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية لحقوق الإنسان" تفضح انتهاكات قطر بحق العمال الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمجد فتحي، إنَّ آلاف العمال الأجانب الذين يعملون في دولة قطر يُعانون ظروفًا معيشية صعبة، أبرزها عدم الحصول على إجازاتهم الأسبوعية، ويعملون في مناخ غير مناسب، وغيرها.

ولفت المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش إلى أنَّ دولة قطر تمارس انتهاكات إنسانية بحق العمال الوافدين على أراضيها.

وأوضح فتحي، أنَّ هناك اتفاقية وقعت عليها دولة قطر في عام 2017، مع مُنظمة العمل الدولية لتوفير البيئة الآمنة والصحية الملائمة من أجل أن يحصل هؤلاء العمال على كامل حقوقهم، إلا أن هؤلاء العمال فوجئوا ببيئة غير مناسبة وملائمة لهم.

وتُواصل السلطات القطرية تجاهل المطالب العالمية والقوانين الدولية فيما يخص تعاملها مع العمالة الأجنبية على أراضيها، التي تشكو أوضاعا معيشية وخدمية وصحية قاسية، لا سيما آلاف منها تستغلهم الدوحة في بناء منشآتها الرياضية استعدادًا لمونديال كرة القدم 2022.