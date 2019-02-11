كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الألماني يعلق على حكم الاتحاد الأوروبي بشأن "نورد ستريم 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتأتي هذه التصريحات بعد أن توصلت فرنسا وألمانيا إلى التوصل إلى تسوية يوم الجمعة بشأن اللوائح المتعلقة بخط أنابيب نورد ستريم 2 التي تنص بالتحديد على أن برلين ستكون قادرة بنفسها على تحديد القواعد التي سيعمل بموجبها المشروع.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة الألماني، بيتر ألتماير، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأنه "إشارة قوية" لأولئك الذين انتقدوا المشروع.

وأكد "ألتماير": "أولًا، كل بلد له الحق في الحفاظ بحرية على تلك العلاقات الاقتصادية والتجارية التي يعتبرها صحيحة. نورد ستريم 2 هو في المقام الأول مشروع خاص تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل العديد من البلدان".

وفي مواجهة الانتقادات الموجهة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أشار إلى اعتماد ألمانيا على روسيا في قطاع الطاقة، أكد "ألتماير"، أن برلين "لن تخضع أبدًا للابتزاز".

وجاءت المقابلة، بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن فرنسا وألمانيا قد توصلتا إلى اتفاق حل وسط بشأن اللوائح المتعلقة بـ "نورد ستريم 2" الذي يخول برلين على وجه التحديد بصفتها المفاوض الرئيسي مع روسيا بشأن مشروع خط الأنابيب.