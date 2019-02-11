كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تنشئ قيادة عامة للأزمات بعد واقعة السفينة الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الحكومة اليابانية أنشأت مقرًا للاستجابة للأزمات، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن دخلت سفينة دورية صينية المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة، اقتربت أربع طرادات صينية من المياه الإقليمية لليابان، في حين عبر واحدًا منهم إلى المنطقة اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها.

وأضافت هيئة الأخبار، أن مقر الاستجابة للأزمات سيجمع معلومات حول الحادث ومراقبة الوضع.

جدير بالذكر، أنه بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تسيطر على الجزر حتى أعادتها واشنطن إلى اليابان في عام 1972. ومازالت تايوان والبر الرئيسي للصين يعتقدون أن طوكيو تحتفظ بالسيطرة على الجزر بشكل غير قانوني.