غزة: قتيلان واختناق 9 أشخاص بنفق استهدفه الأمن المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ضابط شرطة ومواطن وأصيب 9 بحالات اختناق داخل نفق استهدفه الأمن المصري بقنابل الغاز على الحدود مع رفح جنوب قطاع غزة.

واستخرجت طواقم الإنقاذ فجر اليوم الإثنين، جثماني ضابط شرطة ومواطن من داخل نفق إضافة إلى إنقاذ آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، ووصفت حالة المصابين بفوق المتوسطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطن إياد البزم، أن "الضابط الرائد عبد الحميد عطا الله العكر (29 عاما)، استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب القطاع. كما استشهد المواطن صبحي صقر أبو قرشين (28 عاما) اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ".

وأضاف أن طاقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن آخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تعرض عدد من المواطنين للاختناق داخل نفق قديم على الحدود مع مصر.