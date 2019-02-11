مرشحة ديمقراطية: في العام 2020 ترامب قد لا يكون حرا طليقا

الخليج 365/ بغدادلم تستبعد السيناتور إليزابيث وارن، أن يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه وراء القضبان قبل عقد الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ونقلت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية، عن وارن قولها "بحلول العام 2020 ربما ترامب لن يكون رئيسا، بل قد لا يكون حرا طليقا".

وتابعت قائلة إن "ترامب ينشر كل يوم تغريدات عنصرية أو محرضة على الكراهية على صفحته في تويتر"، واصفة محتواها بأنه "شيء مظلم ومقرف".



وحذرت وارن "وسائل الإعلام وسائر المرشحين من "الوقوع في الفخ"، داعية إياهم "لعدم إعطاء وزن فائض لكل خطوة يقوم بها ترامب".

وأمس السبت دخلت وارن رسميا السباق الرئاسي عبر إعلان ترشحها في انتخابات العام 2020، وتعد من أكثر المرشحين شهرة عن الحزب الديمقراطي، إلى جانب نائب الرئيس السابق، جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز.

وكان ترامب، وعلى مدار سنوات، يزدري بإليزابث وارن، ويسميها "بوكاهونتاس"، ابنة زعيم قبيلة للهنود الحمر من أفلام والت ديزني الكرتونية.

