ترامب: قريبا نسيطر على كل ما امتلكه داعش .. هل تصدقون ذلك؟

الخليج 365/ بغدادجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على 100 بالمئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر قبل ساعات قائلا إن "الولايات المتحدة سوف تسيطر قريبا على نسبة 100 بالمئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا".

وختم ترامب تغريديه بتساؤل قائلا: "هل تصدقون ذلك؟"، في إشارة إلى وسائل إعلام أميركية تعارض سياسات الرئيس الأميركي وتشكك في قدرة واشنطن على تنفيذ انسحابها من سوريا.



وتأتي تغريدة ترامب بعد 4 أيام من تصريحات له قال فيها إن الإعلان الرسمي عن تحرير كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، ربما يكون الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن إن "الجنود الأميركيين وشركائنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق".

