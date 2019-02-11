أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، أنها انتزعت السيطرة على أراض جديدة من تنظيم "داعش" في المعركة التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قوله، إن "مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها".
واضاف بالي ان "400 إلى 600 من أعضاء التنظيم المتطرف يتحصنون في الجيب، ومن بينهم مقاتلون أجانب"، مضيفا أن "التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني داخل الجيب".
وأكد المتحدث أنه "تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم"، مشيرا إلى أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد نهاية التنظيم الإرهابي على المستوى العسكري في هذه المنطقة".
وبدأت "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة، الهجوم يوم السبت بهدف القضاء على آخر فلول التنظيم المتشدد في منطقة شمال وشرق البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم سحب قواته من سوريا قد قال الأربعاء الماضي، إنه يتوقع صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع عن استعادة التحالف بقيادة الولايات المتحدة كامل الأراضي التي كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تضيق الخناق على "داعش" في معركة حاسمة شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.